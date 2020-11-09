"Все мы грешны": Дзюба отреагировал на скандал вокруг видео с рукоблудием
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба записал в Instagram обращение после появления интимного видео с его участием, пишет РИА Новости.
Он убежден, что любой человек неидеален и способен допускать ошибки, сообщает источник.
"Все мы грешны, к сожалению. Я виноват в этом, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда практически все отворачиваются, я безумно благодарю всех, кто меня поддержал в трудную минуту", — сказал футболист.
Дзюба отметил, что его поддерживает большое количество, в том числе и незнакомых людей.
Ранее в Сети оказалось интимное видео, где капитан российской сборной по футболу придается утехам в компании самого себя. Главный тренер сборной Станислав Черчесов рассказал о своем решении не вызывать игрока на предстоящие матчи национальной команды, чтобы оградить его от излишнего негатива.