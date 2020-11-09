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1:19   9 Ноября 2020
Общество

Алкоголь и сожительство больше не преследуются в ОАЭ

Алкоголь и сожительство больше не преследуются в ОАЭ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов смягчили некоторые законы. Теперь жителей не будут наказывать за сожительство вне брака и употребление алкоголя без лицензии, пишет ФАН.

Внесение поправок в законы о гражданских отношениях утвердил президент Халифа бен Зейд Аль Нахайян, отмечает источник.

Употребление алкоголя отныне также не относится к преступлению. Теперь жители могут выпивать как дома, так и в ряде общественных мест. Ранее это разрешалось только приезжим туристам и иностранцам старше 21 года, которые не исповедуют ислам. Вместе с этим в ОАЭ ужесточены наказания за домогательства к женщинам.

Недавно стало известно, что с 28 ноября возобновятся рейсы российского лоукостера "Победа" из Москвы в Дубай.

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#законы #оаэ #алкоголь #сожительство

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