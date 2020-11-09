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0:46   9 Ноября 2020
Экономика

Минск готов продавать за рубеж электричество с БелАЭС по конкурентным ценам

Минск готов продавать за рубеж электричество с БелАЭС по конкурентным ценам

Белоруссия готова реализовывать электроэнергию, выработанную на БелАЭС в Островце, за рубеж. Об этом сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.

Он заявил, что станция возводилась для нужд республики. При этом Каранкевич отметил, что белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны.

Министр отметил, что стоимость поставок может быть на конкурентном уровне. Он отметил, что энергосистема Белоруссии способна удовлетворить потребности "зарубежных субъектов хозяйствования" при сохранении приемлемой стоимости

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#минск #белоруссия #белаэс

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