Минск готов продавать за рубеж электричество с БелАЭС по конкурентным ценам

Белоруссия готова реализовывать электроэнергию, выработанную на БелАЭС в Островце, за рубеж. Об этом сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.

Белоруссия готова реализовывать электроэнергию, выработанную на БелАЭС в Островце, за рубеж. Об этом сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.

Он заявил, что станция возводилась для нужд республики. При этом Каранкевич отметил, что белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны.

Министр отметил, что стоимость поставок может быть на конкурентном уровне. Он отметил, что энергосистема Белоруссии способна удовлетворить потребности "зарубежных субъектов хозяйствования" при сохранении приемлемой стоимости