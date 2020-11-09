Жена Трампа заявила, что жители США заслуживают честных выборов

Жители США заслуживают честных выборов и законного подсчета всех голосов. Об этом заявила Меланья Трамп на своей странице в Twitter.

Жители США заслуживают честных выборов и законного подсчета всех голосов. Об этом заявила Меланья Трамп на своей странице в Twitter.

Жена Дональда Трампа также отметила, что американцы должны защитить демократические ценности с помощью полной открытости. Сам президент США обвинил местные СМИ в том, что они преждевременно называют имя победителя на выборах главы государства.

По заявлениям СМИ в США, победу на выборах президента страны одержал демократ Джозеф Байден, который смог набрать необходимое число голосов выборщиков для победы. Трамп заявил о непризнании результатов, его штаб подал судебные иски на приостановку подсчета бюллетеней и разбирательства нарушений. Официально итоги еще не подведены.