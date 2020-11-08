Российские военные доставили гумпомощь беженцам из сирийского Идлиба

Российские военные привезли продуктовые наборы для беженцев из лагеря Харджала в провинции Дамаск, сообщает спецкор Федерального агентства новостей (ФАН).

Российские военные привезли продуктовые наборы для беженцев из лагеря Харджала в провинции Дамаск, сообщает спецкор Федерального агентства новостей (ФАН).

В лагере проживают покинувшие провинцию Идлиб беженцы. Российские военные привезли им продуктовые наборы с крупой, мукой, сахаром, консервами и чаем. В первую очередь продукты получили инвалиды и многодетные семьи.

Акцию провел Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Безопасность транспортной колонны и охрану порядка на месте обеспечили военнослужащие контингента военной полиции ВС РФ.

"Людям, вынужденным из-за войны покинуть свои дома, гуманитарная помощь необходима прежде всего. Мы ее регулярно оказываем, доставляя продукты в лагеря беженцев", — отметил капитан 3 ранга, начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов ЦПВС Дмитрий Лепендин.

По его словам, беженцам в Харджале доставили 880 продуктовых наборов.

Изначально лагерь использовался для размещения мирных жителей, которые выходили из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам в ходе освобождения предместий Дамаска сирийской армией в марте-апреле 2018 года. Когда жители анклава вернулись домой, в Харджале поселились беженцы из Идлиба.