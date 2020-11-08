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23:17   8 Ноября 2020
Политика

Бандформирования ПНС Ливии засыпали землей западную магистраль к Мисурате

Бандформирования ПНС Ливии засыпали землей западную магистраль к Мисурате

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заблокировали въезд в Мисурату по западной автомобильной трассе. Об этом сообщают источники в Twitter.

Сейчас проезд из населенного пункта Ад-Дафния в Мисурату перекрыт. На данный момент не известно, что стало причиной закрытия пути.

Ранее Федеральное агентство новостей информировало, что террористы из группировки RADA установили в Триполи КПП. Боевики проводят обыски, а также терроризируют жителей ливийской столицы на дорогах и улицах.

Накануне послы ЕС признали Ливию опасной для журналистов после атак боевиков ПНС на дома журналистов и их семей.

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