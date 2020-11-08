НКПЧ: ПНС Ливии ответит перед законом за военные судилища мирных граждан

Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) в Ливии потребовала, чтобы национальные военные суды прекратили уголовное преследование в отношении гражданских в Триполи.

Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) в Ливии потребовала, чтобы национальные военные суды прекратили уголовное преследование в отношении гражданских в Триполи.

По данным издания Alsaaa24, правозащитники отправили письмо в адрес главы Высшего судебного совета и лидеру Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. В нем указано, что прокуроры, судьи и законодатели по закону ответят за игнорирование международных конвенций и пренебрежение принципами прав человека.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики ПНС принуждают прокуратуру арестовать главу управления СМИ Ливии.