22:45 8 Ноября 2020Политика
НКПЧ: ПНС Ливии ответит перед законом за военные судилища мирных граждан
Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) в Ливии потребовала, чтобы национальные военные суды прекратили уголовное преследование в отношении гражданских в Триполи.
Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) в Ливии потребовала, чтобы национальные военные суды прекратили уголовное преследование в отношении гражданских в Триполи.
По данным издания Alsaaa24, правозащитники отправили письмо в адрес главы Высшего судебного совета и лидеру Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. В нем указано, что прокуроры, судьи и законодатели по закону ответят за игнорирование международных конвенций и пренебрежение принципами прав человека.
Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики ПНС принуждают прокуратуру арестовать главу управления СМИ Ливии.