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22:18   8 Ноября 2020
Армия

Жители Степанакерта покидают свои дома из-за ожесточенных боев в Карабахе

Жители Степанакерта покидают свои дома из-за ожесточенных боев в Карабахе

Жители столицы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта массово эвакуируются из-за ожесточенных боев в городе Шуши и его окрестностях. Из-за этого образовалась пробка.

Для въезда и выезда из Степанакерта сейчас возможно пользоваться только одной дорогой, ведущей в Армению, так как другая стала небезопасной. Из-за этого на трассе образовалась пробка, сообщает журналист "Известий". Также ведутся обстрелы самого Степанакерта.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что ожесточенные бои развернулись в городе Шуши и его окрестностях. Предполагается, что бои могут завершиться завтра. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, уже заявил, что город был взят под контроль.

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