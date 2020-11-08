Турецкий Минздрав сообщил о наибольшем приросте случаев COVID-19 с апреля

Турецкий Минздрав сообщил о рекордном показателе выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, передают РИА Новости.

Турецкий Минздрав сообщил о рекордном показателе выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, передают РИА Новости.

Суточный прирост выявленных случаев в Турции составил 2156 человек, что стало максимальным показателем с конца апреля. Ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что в Турции уже наступил второй пик пандемии. В предыдущие дни были зафиксированы максимальные суточные показатели заражений и смертей от коронавируса за последние шесть месяцев.

Минздрав сообщил, что на сегодняшний день в Турции выявлено 2156 заражений COVID-19, всего заразившихся — 395 255. Умерли 84 человека, а за все время пандемии количество смертей от COVID-19 составило 10 887.