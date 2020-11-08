Зеленые насаждения Петербурга укроют на зиму

Молодые деревья и кусты роз в Северной столице накроют специальными материалами для спасения от холодов.

Молодые деревья и кусты роз в Северной столице накроют специальными материалами для спасения от холодов.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, специальное укрытие спасет растения и от выхлопных газов. Сейчас планируется утеплить 23 тысячи молодых деревьев и 57 тысяч кустов роз. Работы пройдут в Александровском парке, Дивенском саду, Князь-Владимирском сквере, Юсуповском и Таврическом садах, Пулковском парке, на бульваре на Варшавской улице, в Буферном парке, парках Героев-Пожарных и Интернационалистов, в сквере на улице Зенитчиков, в парках Куракина Дача и Сосновка.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город невозможно представить без парков и скверов. Он привел в пример Летний сад, который радует жителей уже почти триста лет.

Ранее Александр Беглов утвердил новые правила награждения за благоустройство районов Петербурга. Подписанный документ конкретизирует требования к администрациям районов.