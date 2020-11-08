20:58 8 Ноября 2020Общество
Представитель Жванецкого назвал дату похорон писателя
Похороны писателя и артиста Михаила Жванецкого состоятся 9 ноября. Об этом сообщил представитель покойного автора Олег Сташкевич.
Похороны писателя и артиста Михаила Жванецкого состоятся 9 ноября. Об этом сообщил представитель покойного автора Олег Сташкевич.
Писатель Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года. Ему было 86 лет. Закрытая церемония прощания для поклонников пройдет 9 ноября.
"Присутствовать будут самые близкие", — поделился Сташкевич с ТАСС.
Место похорон пообещали назвать сразу после того, как пройдет церемония.