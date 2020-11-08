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20:58   8 Ноября 2020
Общество

Представитель Жванецкого назвал дату похорон писателя

Представитель Жванецкого назвал дату похорон писателя

Похороны писателя и артиста Михаила Жванецкого состоятся 9 ноября. Об этом сообщил представитель покойного автора Олег Сташкевич.

Писатель Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года. Ему было 86 лет. Закрытая церемония прощания для поклонников пройдет 9 ноября.

"Присутствовать будут самые близкие", — поделился Сташкевич с ТАСС.

Место похорон пообещали назвать сразу после того, как пройдет церемония.

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