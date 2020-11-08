"Росатом" готов поучаствовать в строительстве АЭС в Белоруссии

Генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев заявил о желании включиться в масштабный проект строительства второй АЭС в Белоруссии.

Генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев заявил о желании включиться в масштабный проект строительства второй АЭС в Белоруссии.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о том, что российская корпорация готова участвовать в строительстве второй АЭС, если Минск решит, что ему необходима эта помощь. Об этом Лихачев заявил после торжественной церемонии пуска первого блока на строящейся БелАЭС.

"Строительство еще одного нашего блока здесь (в Белоруссии. — Прим. ред.) или еще одной атомной станции из двух блоков — это лучшая награда, которая только может быть. В этом смысле мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать", — сказал Лихачев.

Ранее в Белоруссии состоялись переговоры главы "Росатома" Алексея Лихачева и главы государства Александра Лукашенко о совместной реализации проекта. Не исключено, что для этого будет создано дочернее предприятие "Росатома" на территории страны, которое займется строительством дополнительных реакторов на БелАЭС.

Пуск первого энергоблока АЭС в Белоруссии состоялся 7 ноября, в промышленную эксплуатацию его планируется запустить в первом квартале будущего года.