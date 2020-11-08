Киев угрожает закрыть ТКГ, если Москва не поддержит его план

Советник украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович заявил, что если Россия не согласится с новым планом по Донбассу, Украина остановит рабочую группу.

Советник украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович заявил, что если Россия не согласится с новым планом по Донбассу, Украина остановит рабочую группу.

Украина пытается продавить Россию и согласовать план действий по Донбассу, который разработали власти Киева для урегулирования гражданской войны. Ранее документ был передан ОБСЕ для того, чтобы стороны КТГ смогли внести свои правки или согласовать дорожную карту без изменений. Однако уже сейчас звучат ультимативные заявления со стороны Украины о необходимости скорейшего принятия Россией украинского плана.

"Работа Контактной группы будет малоэффективна или заблокирована на стратегическом уровне, <...> пока россияне не поймут, что план, наш или компромиссный, который можно выработать на основе нашего плана, для них является приемлемым", — заявил советник украинской делегации Алексей Арестович.

По словам Арестовича, найти компромиссное решение для дальнейших действий в Донбассе возможно, так как, по его мнению, "Минские соглашения имеют очень широкие возможности для трактовки", а Контактная группа существует, чтобы выработать единую позицию.