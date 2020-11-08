Второй день подряд противники Трампа встречают его у гольф-клуба

Действующий президент США Дональд Трамп во второй раз после выборов отправился играть в гольф-клуб, сообщила пресс-служба Белого дома.

Действующий президент США Дональд Трамп во второй раз после выборов отправился играть в гольф-клуб, сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер второй день подряд после президентских выборов в Соединенных Штатах играет в своем гольф-клубе в Вирджинии. У въезда на территорию комплекса собрались противники главы Белого дома с плакатами в руках.

О прогнозах СМИ, связанных с итогами выборов, Трампу стало известно в субботу за игрой в гольф. После этого президент США вернулся в Белый дом.

Вечером 7 ноября кандидат от Демократической партии Джо Байден выступил с речью, в которой выразил уверенность в своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил, что оспорит итоги голосования в судах.