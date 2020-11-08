Историю Навального и исход выборов в США объединил один общий фактор

Предприниматель Сергей Колясников сравнил возможное отравление блогера Алексея Навального с итогами президентских выборов в США.

Предприниматель Сергей Колясников сравнил возможное отравление блогера Алексея Навального с итогами президентских выборов в США.

На общие черты Колясников обратил внимание в своем Telegram-канале. Бизнесмен считает, что статус Навального и итоги президентских выборов в США были определены группой ангажированных западных СМИ.

К примеру, против президента США Дональда Трампа работали соцсети — его публикации неоднократно блокировал Twitter. Кроме того, он конфликтовал с ведущими телеканалами вроде CNN, NBC и CBS.

Схожая ситуация с Алексеем Навальным: об якобы отравлении "Новичком" заявляют сам блогер и представители стран Запада. Российская сторона же отрицает эту версию, так как "Новичок" смертелен для всех, кто прикасается к нему. В это же время западные СМИ продолжают обвинять Россию в возможном отравлении, уточняет ФАН.