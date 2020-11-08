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20:21   8 Ноября 2020
Политика

Вице-премьер Украины: конфликт в Донбассе наносит ущерб экономике России

Вице-премьер Украины: конфликт в Донбассе наносит ущерб экономике России

России "невыгодна война с Украиной", потому что она ослабляет ее экономически, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Резников, отвечающий также за "реинтеграцию временно оккупированных территорий", заявил об экономическом опустошении России из-за "поддержки конфликта в Донбассе".

По его мнению, РФ теряет многочисленные ресурсы, потому что фактически содержит социальную сферу ЛДНР, выплачивая трем миллионам жителей этих территорий зарплаты и пенсии.

Резников также уверен, что именно Россия "обеспечивает порядок" на территориях ЛНР и ДНР, где все еще сохраняется напряженная ситуация. Политик сообщил, что в Донбассе острая нехватка рабочих мест, а также критическое положение с пандемией коронавирусной инфекции.

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#россия #донбасс #украина #экономика

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