МИД Ирана заявил, что вернуться к диалогу с США будет сложно

Возможность диалога между Ираном и США существует, однако возвращение к нему будет сложным, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Возможность диалога между Ираном и США существует, однако возвращение к нему будет сложным, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Американо-иранские переговоры по-прежнему находятся на повестке дня, несмотря на то, что вернуться к ним будет сложно, сказал Хатибзаде. Представитель дипломатического ведомства Ирана подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить экономическую войну против Тегерана.

Власти Ирана ожидают реальных действий от американского руководства, отметил Хатибзаде. Тегеран неоднократно заявлял об отсутствии предпочтений касательно того, кто станет следующим президентом США. Для Ирана наиболее важным является то, как проявит себя новая власть по отношению к республике, заключил дипломат.