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20:06   8 Ноября 2020
Армия

МИД Франции: Париж солидарен с Каиром по вопросу разрешения кризиса в Ливии

МИД Франции: Париж солидарен с Каиром по вопросу разрешения кризиса в Ливии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил важность соблюдения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии, а также вывести иностранный контингент из страны.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе совместной пресс-конференции с египетским коллегой Самехом Шукри заявил, что Каир и Париж придерживаются единой позиции относительно урегулирования ситуации в Ливии. Французский министр добавил, что альтернативы политическому диалогу для разрешения ливийского кризиса нет, передает Федеральное агентство новостей.

В понедельник, 9 ноября, в Тунисе состоится форум политического диалога по ситуации в Ливии под эгидой ООН. Участники встречи намерены обсудить процесс восстановления легитимности власти в североафриканском государстве за счет проведения выборов.

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#франция #египет #ливия

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