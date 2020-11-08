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20:04   8 Ноября 2020
Экономика

Власти Якутии окажут поддержку населению и бизнесу региона

Власти Якутии окажут поддержку населению и бизнесу региона

Якутия планирует осуществлять адресные денежные выплаты, развивать малое и среднее предпринимательство и готовить собственные кадры для строительной отрасли региона.

Разработанный властями Якутии проект позволит субъекту РФ к концу 2021 года поднять ВВП не менее чем на 3,5%, стабилизировать рост реальных доходов граждан и уменьшить уровень безработицы. Об этом сообщили в пресс-службе якутского правительства.

Первый заместитель министра экономики Якутии Данил Саввинов отметил, что безработица в регионе начала увеличиваться в период пандемии, и теперь необходимо вернуться к докризисным показателям.

Кроме того, программа подразумевает подготовку собственных кадров, так как регион часто пользуется трудом приезжих рабочих в сфере строительства, отметил Саввинов. Служба занятости на территории Якутии будет сформирована по аналогии с кадровыми агентствами.

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#кризис #якутия #развитие бизнеса

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