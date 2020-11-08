Пушков: Украина станет марионеткой США, если их возглавит Байден

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал, как будут развиваться отношения США и Украины, если выборы президента Америки выиграет демократ Джо Байден.

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал, как будут развиваться отношения США и Украины, если выборы президента Америки выиграет демократ Джо Байден.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале довольно четко разъяснил, как будут выстраиваться взаимоотношения Киева и Вашингтона в случае, если действующий президент США Дональд Трамп уступит кресло главы государства демократу Джозефу Байдену. Политик считает, что тогда Украину будут использовать как инструмент политического давления на Россию. Ранее Байден, работая в администрации Барака Обамы, курировал украинский вопрос и точно знает, как заставить Киев играть по своим правилам.

"Если для Трампа Украина была в основном обузой и проблемой, то для Байдена - это возможность еще больше надавить на Россию", — заявил Пушков.

Сенатор уверен, что именно по этому пути, вероятней всего, и пойдет Байден, если станет президентом. Сложные отношения Киева и Москвы станут одним из основных инструментов для "игры" против России.