Россия и Китай объединились для создания авианосца, испугавшего США

Россия и Китай планируют объединиться в разработке первого для Поднебесной атомного авианосца, пишет американское издание The National Interest.

Россия и Китай планируют объединиться в разработке первого китайского атомного авианосца, пишет американское издание The National Interest. Пекин рассчитывает на российские ноу-хау и опыт в разработке реактора для создания судна подобного типа. Китайские специалисты уже изучают ядерные реакторы на крупнейших российских ледоколах.

На то есть все основания. Во-первых, отечественная инженерная школа, во-вторых — тесные союзнические отношения двух стран. Разбираемся, как Россия поможет Китаю и каким получится новый китайский корабль с российским реактором.

Исторический опыт

Исторически первенство в сфере атомных надводных кораблей принадлежит России, а точнее — СССР. Первым атомным советским кораблем стал ледокол «Ленин» с тремя реакторами, спущенный на воду в 1959 году. На фоне активной гонки вооружений двух держав Соединенные Штаты припозднились на три года, запустив аналогичный крейсер USS Long Beach лишь к 1961 году.

С 1975 по 1990 годы Советский Союз должен был запустить еще девять атомных ледоколов классов «Арктика» и «Таймыр» с общим водоизмещением от 20 000 до 25 000 тонн и двумя реакторами. Несмотря на инженерные успехи, в СССР не спешили переходить на ядерные надводные боевые корабли — в отличие от США, в приоритете у Советов была приграничная оборона, а не военные действия на дальних расстояниях.

Однако конструкторская мысль не стояла на месте, и в 1974 году в СССР началось строительство первого из четырех кораблей класса «Киров» — линейных крейсеров на 26 000 тонн с ядерной и классической двигательной установкой. «Киров» работал на мощных реакторах, и эти же реакторы должны были питать авианосцы класса «Ульяновск», так и не достроенные из-за кризиса после распада СССР.

Чего хочет Китай?

Китайцы, несомненно, мыслят в том же направлении, что и советские инженеры в конце 1980-х годов. Ожидания таковы: корабль такого же класса, как и американский «Джеральд Р. Форд» — многоцелевой авианосец, разработка которого ведется с 2009 года.

Такое судно потребует огромных энергетических затрат: как и США, Китай хочет получить максимальную выработку электроэнергии, чтобы создать целый комплекс вооружений и чувствительных радаров. Для этого нужны более мощные реакторы, чем те, которые Пекин сейчас использует на своих подводных лодках. И Россия может дать партнерам необходимый опыт.

«То, что русские, похоже, не возражают против того, чтобы китайцы изучали их ледоколы, еще раз говорит о том, что Москва и Пекин в настоящее время рассматривают сотрудничество как отвечающее их долгосрочным интересам. Конечно, ничего не будет ясно до тех пор, пока первый ядерный носитель Китая фактически не поступит на вооружение, возможно, где-то к 2030 году», — отмечает профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли в статье National Interest.

Примечательно, что РФ и КНР сотрудничают не только в разработке атомных кораблей, но и объединились в рамках проекта по созданию необычной для XXI века подводной лодки — не атомной, что стали востребованными в последние 60 лет, а дизель-электрической.

Подробнее о том, зачем это нужно, читайте в нашей статье «США попытались разгадать секрет новой подлодки РФ и Китая».