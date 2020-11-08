Россияне гневно отреагировали на шутку Шария о водоснабжении в Крыму

Вопрос недостатка воды в Крыму обострился. Власти полуострова стараются решить проблему, однако украинцы решили использовать эту тему для манипуляции общественным мнением.

Вопрос недостатка воды в Крыму обострился. Власти полуострова стараются решить проблему, однако украинцы решили использовать эту тему для манипуляции общественным мнением.

Конец года на Крымском полуострове стал засушливым, поэтому недостаток воды обострился. Украинский блогер Анатолий Шария решил использовать это как повод для шутки. В своем Twitter-аккаунте он сообщил, что водная блокада Крыма закончится, когда полуостров будет "возвращен" Украине. Россиянам шутка блогера показалась крайне неуместной.

"Если вы вернете наш Крым — мы дадим в него воду!" — написал Анатолий Шарий.

Многочисленные комментаторы не были обрадованы юмористичному предложению блогера-оппозиционера. Они ему напомнили, что "еще в 1686 году Речь Посполитая признала частью Русского царства Левобережную Украину, Запорожье и Киев. Кроме того, за отказ от претензий на Киев польское руководство получило 146 тысяч рублей".

Вернувшийся в состав России в 2014 году полуостров практически сразу был подвергнут блокаде со стороны Киева. Крым лишили подачи электроэнергии со стороны Украины, а также перекрыли Северо-Крымский канал, по которому в регион поступала пресная вода.