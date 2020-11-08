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19:21   8 Ноября 2020
Армия

Минобороны Армении: бои идут в городе Шуши и в его окрестностях

Минобороны Армении: бои идут в городе Шуши и в его окрестностях

Город Шуши остается в эпицентре боевых действий в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Вечером 8 ноября бои завязались на улицах города.

Обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО города Шуши предварили штурм города подразделениями армии Азербайджана. К вечеру 8 ноября, как сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, азербайджанские военные ворвались на окраины города. Бойцы Армии обороны Нагорно-Карабахской республики сражаются до последнего, понимаю ключевое значение Шуши, от которой до столицы республики Степанакерта всего 11 километров.

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#минобороны армении #нагорный карабах #шуши

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