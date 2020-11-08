NI: российские Су-27 способны обратить в бегство самолеты НАТО
Российский Су-27 является самым быстрым истребителем-перехватчиком и способен обратить в бегство самолеты НАТО, считают авторы американского издания The National Interest.
Как подчеркнули обозреватели, российские военные отправляет Су-27 чаще других истребителей на перехват западных самолетов-разведчиков. Самыми опасными американцы считают "калининградские фланкеры", которые патрулируют Балтийское море, пишет ПолитРоссия.
Специалисты напомнили, как в июле 2014 года американский RC-135 вел разведку в районе Калининграда, предположительно отслеживая электронные сигналы из российского анклава. Тогда как минимум два Су-27 были подняты на перехват самолета ВВС США.
"Американский экипаж что-то напугало в маневрах российских "фланкеров", RC-135 резко развернулся и буквально ворвался в воздушное пространство Швеции", — рассказывают эксперты NI.