Трамп оказался не способен противостоять произволу американских соцсетей

Американские социальные сети продолжают подвергать политцензуре своих пользователей, чему оказался не способен противостоять даже действующий президент США Дональд Трамп.

Американские социальные сети продолжают подвергать политцензуре своих пользователей, чему оказался не способен противостоять даже действующий президент США Дональд Трамп.

Twitter продолжает помечать публикации американского лидера как "спорный контент", скрывая от пользователей содержимое его сообщений. Политолог и публицист Владимир Корнилов считает, что если подобному произволу со стороны американских соцсетей не может противостоять даже Трамп, то России тоже будет сложно что-то противопоставить им.

"Не так давно директор Twitter выступал по этому поводу перед сенаторами США, и его в лоб спросили: "Можете назвать хотя бы один пример блокировки Байдена или сторонников демпартии?". И никто не смог ответить на этот вопрос, именно потому, что мы же понимаем, что блокируется позиция только одной политической партии, конкретно сторонников Дональда Трампа", — цитирует Корнилова издание "ПолитЭксперт".

В качестве решения проблемы эксперт предлагает уже сейчас принимать соответствующие меры, призванные контролировать активность соцсетей. Вопрос о политической цензуре на интернет-площадках должен решаться на законодательном уровне.