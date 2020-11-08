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18:48   8 Ноября 2020
Общество

Ожирение может привести к опасным последствиям при коронавирусе

Ожирение может привести к опасным последствиям при коронавирусе

Люди, страдающие от ожирения, в случае заболевания коронавирусом могут столкнуться с опасными последствиями. Об этом предупредила врач Регина Ахуньянова.

Специалист считает ожирение самым большим фактором риска развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. При этом вероятность существенно повышается, если у человека диагностированы диабет, повышенное давление и холестерин, а также у него есть вредная привычка курить.

Помимо прочего, возраст тоже может сказываться. Ожирение может представлять опасность здоровью при коронавирусе у пожилых мужчин. В то же время у женщин проблемы с лишним весом сказываются на тяжести протекания инфекции, даже если они моложе 50 лет.

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#здоровье #ожирение #коронавирус

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