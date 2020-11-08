Трамп настаивает на том, что выборы президента США не закончились

Президент США Дональд Трамп считает выборы главы государства неоконченными. Такое сообщение распространил избирательный штаб американского лидера.

Президент США Дональд Трамп считает выборы главы государства неоконченными. Такое сообщение распространил избирательный штаб американского лидера.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден преждевременно объявил себя победителем в гонке за президентское кресло, заявил Трамп.

"Эти выборы далеки от завершения", — настаивает республиканец.

По мнению президента, все знают, почему соперник и поддерживающие его СМИ активно продвигают эту версию. Они не хотят, чтобы правда раскрылась.