Российская водка завоевывает популярность в Китае

Россия имеет хорошие шансы, чтобы укрепиться на китайском рынке алкоголя, так как импортируемая в Китай отечественная водка пользуется большой популярностью у потребителей.

Россия имеет хорошие шансы, чтобы укрепиться на китайском рынке алкоголя, так как импортируемая в Китай отечественная водка пользуется большой популярностью у потребителей.

Как пишет китайское издание Global Times, прошедшая в Шанхае третья по счету "Китайская международная выставка импорта" (CIIE) предложила отличную платформу для реализации премиальной водки из России. Алкогольная компания "Татспиртпром" появилась на китайском рынке в сентябре 2020 года и довольно быстро завоевала симпатии местных потребителей, передает "ПолитРоссия".

Научный сотрудник Института мировой экономики и политики Китайской академии общественных наук Цзя Чжунчжэн рассказал, что у России и Китая отмечается большой торговый потенциал и готовность к сотрудничеству. Кроме того, существуют отличные возможности для ведения сельского хозяйства, поскольку в России имеются обширные площади плодородных земель, подчеркнул специалист.

По его словам, еще одной важной частью российско-китайского торгового сотрудничества является энергетика. В предыдущие годы объем оборота в этой сфере был относительно большим, но и в будущем остаются возможности для роста, считает Чжунчжэн.

В январе-августе товарооборот сельскохозяйственной и промышленной продукции между РФ и КНР повысился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Российский экспорт в Китай составил 2,5 млрд долларов, увеличившись на 28,5%. В результате китайский рынок стал крупнейшим импортером сельхозпродукции из России.