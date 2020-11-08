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17:16   8 Ноября 2020
Политика

Кравчук заявил о необходимости пересмотра пунктов Минских соглашений

Кравчук заявил о необходимости пересмотра пунктов Минских соглашений

Очередность пунктов Минских соглашений должна быть изменена, заявил глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Необходим пересмотр последовательности пунктов Минских соглашений, поскольку они не могут быть выполнены Украиной в той очередности, которая была установлена еще в 2015 году, сказал Кравчук. По его словам, за прошедшие годы многое изменилось на территории Донбасса, и достигнутые договоренности уже устарели.

Основной принцип плана по урегулированию ситуации в Донбассе, который заключается в достижении мира, остается прежним, отметил экс-президент Украины. Нужно только пересмотреть очередность действий, добавил он.

Все участники парижского саммита в 2019 году, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, допускали возможность ряда уточнений по разрешению обстановки в Донбассе, выразил свое мнение Кравчук.

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#донбасс #украина #кравчук

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