Вассерман рассказал об истинном отношении ЕС к выборам президента в США

Политолог и российский журналист Анатолий Вассерман прокомментировал проведение выборов в США и рассказал, как к этому относится Евросоюз.

Политолог и российский журналист Анатолий Вассерман прокомментировал проведение выборов в США и рассказал, как к этому относится Евросоюз.

По словам Вассермана, выборы президента в США были крайне плохо организованы. Выявлено много фальсификаций: это и голосование "мертвых душ", и странная динамика статистики во время подсчета голосов, и различные вбросы, пояснил он, передает "Политпазл".

Все эти серьезные нарушения не вызвали возмущения в странах Евросоюза, которому присуща роль "стража демократии" по отношению к другим странам, отметил политолог. Победа кандидата от демократов Джо Байдена в этих выборах находится в зоне интересов ЕС, добавил журналист.