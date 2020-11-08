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17:15   8 Ноября 2020
Политика

Вассерман рассказал об истинном отношении ЕС к выборам президента в США

Вассерман рассказал об истинном отношении ЕС к выборам президента в США

Политолог и российский журналист Анатолий Вассерман прокомментировал проведение выборов в США и рассказал, как к этому относится Евросоюз.

По словам Вассермана, выборы президента в США были крайне плохо организованы. Выявлено много фальсификаций: это и голосование "мертвых душ", и странная динамика статистики во время подсчета голосов, и различные вбросы, пояснил он, передает "Политпазл".

Все эти серьезные нарушения не вызвали возмущения в странах Евросоюза, которому присуща роль "стража демократии" по отношению к другим странам, отметил политолог. Победа кандидата от демократов Джо Байдена в этих выборах находится в зоне интересов ЕС, добавил журналист.

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#ес #сша #выборы #вассерман

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