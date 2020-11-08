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16:56   8 Ноября 2020
Политика

Метрополитен Минска закрыл девять станций из-за акции "Марш народовластия"

Метрополитен Минска закрыл девять станций из-за акции "Марш народовластия"

Поручение закрыть девять станций метрополитена Минска в связи с грядущей акцией под названием "Марш народовластия" поступило от администрации столицы Белоруссии.

Уточняется, что власти Минска поручили закрыть все станции третьей линии метро, а это: "Фрунзенская", "Купаловская", "Октябрьская", "Немига", "Площадь победы". Об этом сообщил Минский метрополитен в своем официальном Telegram-канале.

Несколько месяцев в Белоруссии проходят митинги на фоне президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко выйграл президентскую гонку с 80,10% голосов. А кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила 10,12% голосов.

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#минск #метро #белоруссия

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