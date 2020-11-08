Трамп заявил о письменных доказательствах мошенничества на голосовании

Дональд Трамп сделал заявление о наличии у него неоспоримых доказательств мошенничества демократов на выборах.

Дональд Трамп сделал заявление о наличии у него неоспоримых доказательств мошенничества демократов на выборах.

Кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп сообщил в Twitter-аккаунте, что располагает рядом письменных показаний о мошенничестве при голосовании.

Действующий президент США Трамп заявил о готовности предоставить неопровержимые доказательства махинаций предвыборного штаба демократов на прошедших 3 ноября в Америке президентских выборах.

Выборы 46го президента США состоялись в минувший вторник. Подсчет голосов продолжается, однако СМИ предрекают победу кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. Согласно последним данным, Байден набрал 290 голосов, а Трамп — 214. Последний не признал итогов выборов и собирается судиться с соперником.