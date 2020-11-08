В Баку прибыли главы МИД и Минобороны Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны страны Хулуси Акар прибыли в столицу Азербайджана. Об этом пишут СМИ.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны страны Хулуси Акар прибыли в столицу Азербайджана. Об этом пишут СМИ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку глав МИД и Минобороны Турции. Министры прибыли в Баку для переговоров с Ильхамом Алиевым 8 ноября, сообщила пресс-служба президента Азербайджанской Республики. Подробностей встречи политиков еще не опубликовано.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.