Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:51   8 Ноября 2020
Политика

В Баку прибыли главы МИД и Минобороны Турции

В Баку прибыли главы МИД и Минобороны Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны страны Хулуси Акар прибыли в столицу Азербайджана. Об этом пишут СМИ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку глав МИД и Минобороны Турции. Министры прибыли в Баку для переговоров с Ильхамом Алиевым 8 ноября, сообщила пресс-служба президента Азербайджанской Республики. Подробностей встречи политиков еще не опубликовано.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#турция #визит #баку

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров