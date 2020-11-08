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16:50   8 Ноября 2020
Армия

Новый российский "Панцирь-С2" приспособят для борьбы с ударными БПЛА

Новый российский "Панцирь-С2" приспособят для борьбы с ударными БПЛА

Новые российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С2" будут приспособлены для борьбы с ударными беспилотниками.

Конфликт в Карабахе показал эффективность применения беспилотников в боевых действиях. При этом, в СМИ стали появляться сообщения о якобы беспомощности российских "Панцирей" против турецких дронов. Однако стоит отметить, что комплексы "Панцирь-С1" изначально создавались для защиты средств ПВО С-300 и С-400 и малоэффективны для борьбы с малоразмерными БПЛА и барражирующими снарядами, пишет "Репортер".

В свою очередь, новые "Панцирь-С2" получат более эффективную радиолокационную систему и оптический канал наведения. Также сократится рубеж перехвата ЗРПК до 200 метров, что станет существенной проблемой для вражеских беспилотников.

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#рф #беспилотники #ЗРПК "Панцирь-С2"

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