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16:45   8 Ноября 2020
Политика

Экс-посол ФРГ в России рассказал, как Брюсселю наладить отношения с Москвой

Экс-посол ФРГ в России рассказал, как Брюсселю наладить отношения с Москвой

Экс-посол Германии в России Рюдигер фон Фрич рассказал, как Брюсселю наладить отношения с Москвой.

По словам бывшего дипломата, у Запада есть шансы наладить отношения с Россией. В ходе переговоров РФ должна защищать свои интересы, а также осознавать позицию своего правительства и посылать сигнал о заинтересованности в партнерстве.

"В дипломатических отношениях с Москвой необходимо использовать все "мосты": культурный обмен, сотрудничество университетов, торговлю", — считает Рюдигер фон Фрич.

Бывший посол рассказал, что со временем стал испытывать глубокую симпатию к России, ведь это единственная в мире страна, которая сама может обеспечить себя сырьем.

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#россия #политика #запад

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