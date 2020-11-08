Экс-посол ФРГ в России рассказал, как Брюсселю наладить отношения с Москвой

Экс-посол Германии в России Рюдигер фон Фрич рассказал, как Брюсселю наладить отношения с Москвой.

Экс-посол Германии в России Рюдигер фон Фрич рассказал, как Брюсселю наладить отношения с Москвой.

По словам бывшего дипломата, у Запада есть шансы наладить отношения с Россией. В ходе переговоров РФ должна защищать свои интересы, а также осознавать позицию своего правительства и посылать сигнал о заинтересованности в партнерстве.

"В дипломатических отношениях с Москвой необходимо использовать все "мосты": культурный обмен, сотрудничество университетов, торговлю", — считает Рюдигер фон Фрич.

Бывший посол рассказал, что со временем стал испытывать глубокую симпатию к России, ведь это единственная в мире страна, которая сама может обеспечить себя сырьем.