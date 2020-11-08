Разведка ДНР сообщила о взрывах на позициях украинских силовиков в Донбассе

Подрывы минно-взрывных устройств зафиксированы на позициях ВСУ в районе Луганского. Об этом сообщили в разведке Донецкой Народной Республики в воскресенье, 8 ноября.

Подрывы минно-взрывных устройств зафиксированы на позициях ВСУ в районе Луганского. Об этом сообщили в разведке Донецкой Народной Республики в воскресенье, 8 ноября.

Кроме того, представители Совместного центра по контролю и координации прекращения огня ДНР заявили, что украинские военные проводят инженерные работы в районе населенного пункта Пески. В свою очередь командование ВСУ обвинило ДНР в обстреле из легкого стрелкового оружия позиций украинских военнослужащих под Гнутово. Отмечается, что пострадавших среди солдат нет.

Дополнительные меры по контролю за соблюдением режим перемирия в Донбассе были приняты Трехсторонней контактной группой в Минске и вступили в силу 27 июля 2020 года.