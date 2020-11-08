Апельсин на завтрак может привести к проблемам со здоровьем

Опасность для здоровья организма может представлять апельсин, если его употреблять на завтрак. Медики объяснили, почему стоит исключить этот фрукт из утреннего приема пищи.

Опасность для здоровья организма может представлять апельсин, если его употреблять на завтрак. Медики объяснили, почему стоит исключить этот фрукт из утреннего приема пищи.

Завтрак сразу после пробуждения оказывается первым приемом пищи за день и происходит он натощак. Для поддержания правильного функционирования организма важно грамотно составить свой рацион, чтобы не возникло проблем с пищеварением, передает Msn.

Именно поэтому специалисты советуют отказаться от употребления апельсина на завтрак. Помимо этого, стоит избегать и других цитрусовых, поскольку они стимулируют выработку кислоты в кишечнике. Таким образом вырастает риск развития гастрита и язвы желудка.