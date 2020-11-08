Казус Пашиняна. Потеря Карабаха ведет к смене власти в Армении

В силовом блоке страны продолжается череда отставок. Зачем правительству Пашиняна кадровые чистки и причем тут Джо Байден.

Любопытная череда событий произошла в Армении буквально за сутки. 7 ноября премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения довольна помощью России, но все же наиболее эффективным решением военного конфликта в Нагорном Карабахе будет ввод российских миротворцев.

«Здесь вопрос не столько политический, сколько практический, поскольку Россия присутствует в регионе. Миротворцы — это оперативное реагирование. <…> Мы по-прежнему считаем, что деятельность российских миротворцев может быть наиболее эффективной с этой точки зрения», — цитирует Пашиняна сайт правительства Армении.

Уже 8 ноября Ильхам Алиев объявил, что войска Азербайджана взяли город Шуши в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и «освободили его от армянской оккупации». В администрации президента НКР опровергли сказанное: заявление Алиева назвали попыткой деморализовать жителей республики и Армении, военная операция в Шуши продолжается. Отрицают взятие азербайджанцами карабахского города и в Минобороны Армении.

Буквально через несколько часов исполняющий обязанности главы Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 1991 года рождения Аргишти Кярамян был уволен после месяца работы. Можно было бы связать это с сообщениями из Баку о взятии стратегически важного Шуши (это ключевой город НКР, от контроля над ним зависит дальнейший ход войны), но это далеко не первая отставка в силовых структурах страны.

В конце сентября Пашинян уволил командующего пограничными войсками СНБ полковника Вагинака Саргсяна, начальника департамента контрразведки СНБ генерал-майора Ованеса Карумяна и начальника штаба погранвойск СНБ Гагика Тевосяна. В воскресенье, 8 ноября, стало известно об очередной смене главы СНБ страны. На этот раз формально по решению президента Армена Саркисяна пост покинул Микаел Абарцумян, сообщили в пресс-службе армянского лидера. Уточняется, что инициатива принадлежала премьер-министру.

Фактор Джо Байдена

Пашинян прекрасно осведомлен о том, что вероятнее всего президентом США по итогам прошедших выборов, оспариваемых Дональдом Трампом в суде, станет кандидат от Демпартии Джо Байден. Казалось бы, у Армении появился надежный союзник. Америка при Трампе перестала быть влиятельным игроком на международной арене, республиканец сосредоточил все внимание на внутренних проблемах США. Но демократы, традиционно, проводят активную внешнюю политику, в том числе и по армянскому направлению — оно Байдену знакомо очень хорошо.

С 1995 по 2007 год Байден входил в Группу по армянским делам Конгресса США. Он голосовал за принятие антиазербайджанской поправки 907 к «Акту в поддержку Свободы», которая наложила запрет на оказание Баку любой федеральной помощи от Штатов. Это не единственная поддержанная Байденом проармянская инициатива: демократ голосовал и за оказание американской финансовой помощи Армении и Нагорно-Карабахской Республике в 1992—2008 годах. К тому же политик выступал за признание Штатами геноцида армян на официальном уровне.

Несмотря на это, Пашинян вряд ли получит от Байдена своевременную помощь в военном конфликте с Азербайджаном. Он попросту не успеет это сделать: даже если демократ победит, инаугурация состоится 20 января, а война в Нагорном Карабахе закончится раньше. И не в пользу Армении, полагает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Так или иначе стратегическое преимущество за азербайджанской армией, говорит эксперт. Несмотря на опровержения Минобороны Армении и НКР, город Шуши, вероятно, взят силами Азербайджана, как и сказал Алиев.

«Когда такие заявления делает президент государства, нужно исходить из того, что это правда. Официальных опровержений со стороны Пашиняна не последовало. Опровержение сделал пресс-секретарь Минобороны Армении. Вы же понимаете, когда речь идет о таких факторах, должен был выступить Пашинян. Вывод: Шуша перешла под контроль Азербайджана», — рассказал Коротченко в комментарии «Политике Сегодня».

Отставки в СНБ Армении и возможная смена власти

Коротченко напоминает, что Пашинян — не пророссийский политик, несмотря на его активные попытки заручиться поддержкой Москвы в трудные времена. Если Армения потерпит поражение в Карабахе, то в Ереване может произойти смена власти, предполагает эксперт.

«Возможны досрочные парламентские выборы: оппозиция после завершения войны будет предъявлять политические претензии Пашиняну. Сейчас, в условиях войны, этого не будет, но после ее завершения — однозначно: карабахский клан предъявит свои претензии Пашиняну, и дальше не исключена смена власти. На мой взгляд, однозначно придут пророссийские политики», — говорит Коротченко.

Череда кадровых перестановок в Службе национальной безопасности Армении является индикатором неустойчивой внутриполитической ситуации в Ереване. Частая смена руководителей главной спецслужбы страны — признак нестабильности, а за последние два года глав СНБ меняли два раза.

С 2018 по 2019 годы службу возглавлял Артур Ванецян, получивший в России два диплома: первый в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права, второй — в Академии ФСБ России. Предсказуемо, долго работать при новом премьер-министре, пришедшему к власти в ходе «бархатной революции», у него не вышло — оппозиционный политик Пашинян смотрел в сторону Запада, а не России. В отличии от силовика с российским образованием Ванецяна.

«Вместо профессионала Ванецяна, который возглавлял СНБ в свое время, — поставили «соросовского» кадра, Аргишти Кярамяна. 29-летний молодой человек, ни разу не служил в органах безопасности. Его задачей было обеспечить поддержку Пашиняна и зачистить его политических оппонентов. В том числе и внутри спецслужбы. Теперь и Кярамяна нет. Это показатель неустойчивой политической ситуации для Пашиняна», — заключил Коротченко.

Что же касается российских миротворцев, которых ждет в НКР Пашинян, их возможно ввести только с согласия всех сторон конфликта. И азербайджанская сторона выступает против такого способа прекратить войну. О том, почему Нагорный Карабах нуждается именно в российских «голубых касках», читайте в нашей статье.