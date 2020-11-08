Милиция задержала бывшую Мисс Беларусь на несанкционированной акции

Победительница конкурса красоты "Мисс Беларусь — 2008" Ольга Хижинкова оказалась среди задержанных сотрудниками ОМОН на несанкционированной акции в центре Минска.

Победительница конкурса красоты "Мисс Беларусь — 2008" Ольга Хижинкова оказалась среди задержанных сотрудниками ОМОН на несанкционированной акции в центре Минска.

Столичные правоохранительные органы задержали 20 участниц протестного марша на площади Свободы в Минске. Девушек посадили в автозаки и увезли в отделение милиции для дальнейшего разбирательства.

Сообщается, что силовики в качестве меры по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка оцепили практически весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. Согласно данным правоохранительных органов, именно тут наблюдаются скопление оппозиционно настроенных граждан страны, которым так и не удалось объединиться в единую колонну для организации шествия.