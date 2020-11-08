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16:00   8 Ноября 2020
Политика

Жена Трампа может подать на развод после выборов

Жена Трампа может подать на развод после выборов

Жена президента США Дональда Трампа Меланья может подать на развод после выборов.

Как сообщила экс-помощница президента США Омароса Маниголт-Ньюман, Меланья и раньше собиралась уйти от супруга, но боялась наказания от него. Сейчас она надеется развестись без скандалов. По словам бывшей помощницы Трампа, все 15 лет брака Меланьи и Дональда были фиктивной сделкой, в действительности они даже спали в отдельных комнатах Белого дома, пишет издание Daily Mail.

СМИ не раз сообщали, что у супругов есть контракт, по которому Меланье запрещено публиковать какие-либо материалы или критиковать мужа. Даже когда оглашали итоги выборов в 2016 году она разрыдалась, так как не ожидала, что ее муж победит, и ей придется переезжать из Нью-Йорка в Вашингтон, говорит Маниголт-Ньюман. Сейчас Дональду Трампу 74 года, Меланье 50 лет.

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