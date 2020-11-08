Лидеры повстанцев прилетели в Банги для участия в мирных переговорах

Полевые командиры трех повстанческих группировок прибыли в столицы ЦАР для участия в мирных переговорах 9 ноября.

Полевые командиры трех повстанческих группировок прибыли в столицы ЦАР для участия в мирных переговорах 9 ноября.

Лидеры повстанцев Али Дарасса, Абдулай Хиссен и Махамат Алхатим прибыли в Банги спецрейсом на самолете, забронированном миссией ООН. Они расположились в трех главных отелях столицы, передает ФАН.

Стоит отметить, что встреча общественников и руководителей повстанческих организаций стала возможна благодаря личному приглашению президента ЦАР. Этот жест стал ответом на безуспешную попытку бывшего президента республики Мишеля Ам-Нондокро Джотодии усадить за стол переговоров представителей коалиции "Селека" и глав "Анти-Балака".

Жители Центральноафриканской Республики надеются, что достигнутые соглашения станут толчком к развитию мирного процесса, который начался в феврале минувшего года.