Сторонники российского блогера Алексея Навального показали себя полнейшими лицемерами в день выборов президента США.

Сторонники российского блогера Алексея Навального показали себя полнейшими лицемерами в день выборов президента США.

Силы, которые выступали против России и защищали Навального, не осудили США и нарушения на выборах американского президента, пишет The Greanville Post. Уровень мошенничества на выборах превысил все допустимые лимиты. Однако "продемократических" активистов это не возмутило.

По данным Judicial Watch, в 353 округах число избирателей составило более 100%. Сторонники Навального не обратили на это внимания, зато активно критиковали референдум по поправкам к Конституции РФ. Тогда они возмутились тем, что несколько человек попытались дважды проголосовать.