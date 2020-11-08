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15:05   8 Ноября 2020
Армия

Минобороны Армении сообщило о боях на подступах к Шуши

Минобороны Армении сообщило о боях на подступах к Шуши

Серьезные потери несет азербайджанская армия в боях в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в Facebook об упорных боях у города Шуши.

Попытка армии Азербайджана развить наступление на позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики на разных направлениях обернулась серьезными потерями в живой силе и технике. Всего за время боев в ночь на 8 ноября азербайджанские военные потеряли 4 танка, 20 единиц другой бронетехники,11 различных автомобилей и 2 беспилотных летательных аппарата.

Наиболее интенсивные бои идут в окрестностях города Шуши. Азербайджанские военные обстреливают из ствольной артиллерии и РСЗО Шуши и Степанакерт. В обоих городах есть разрушения и жертвы среди гражданского населения. Подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики сдерживают натиск противника на стратегически важном направлении.

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#нагорный карабах #шуши #шушан степанян

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