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14:59   8 Ноября 2020
Политика

Кравчук заявил, что Киев не будет закреплять статус Донбасса в Конституции

Кравчук заявил, что Киев не будет закреплять статус Донбасса в Конституции

Парламент не намерен закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины, заявил глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Он подчеркнул, что парламент Украины собирается принять закон об особенностях местного самоуправления в регионе с учетом пожеланий отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Однако не будет закреплять статус Донбасса в Конституции Украины, пишет ТАСС.

"В нем будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни", — подчеркнул Кравчук.

По его словам, Киев готов пересмотреть и языковые особенности жизни в этих регионах.

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#донбасс #украина #кравчук

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