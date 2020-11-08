Шария насмешило уголовное дело СБУ за карту Украины без Крыма

Украинского блогера и журналиста Анатолия Шария насмешило уголовное дело, которое завела Служба безопасности страны (СБУ) за карту без Крыма.

Украинского блогера и журналиста Анатолия Шария насмешило уголовное дело, которое завела Служба безопасности страны (СБУ) за карту без Крыма.

Ранее в СБУ обратился депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который сообщил, что в одном из сюжетов на YouTube-канале Шарий разместил карту страны без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. В результате СБУ завела дело по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

В ответ Шарий сообщил, что скачал карту на сайте Министерства охраны здоровья Украины, где вышеуказанные регионы были закрашены изначально. Блогер иронично отметил, что это уже шестое дело в отношении него, но сейчас ситуация принимает "серьезный оборот".

Блогер также показал скрины с сайта польского Polskie Radio Rzeszуw, из аккаунта Coca-Cola во "ВКонтакте", а также с сайта телеканала BBC, где Украины отмечена без Крыма. Шарий назвал представителей СБУ "упоротыми животными".