Дзюбу не вызовут в расположение сборной в ноябре из-за скандального видео

Капитан сборной России по футболу не будет вызван в расположение команды на ноябрьские сборы, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Капитан сборной России по футболу не будет вызван в расположение команды на ноябрьские сборы, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Скандальное видео с человеком, похожим на капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу, распространенное в Сети, заставило тренера Станислава Черчесова принять решение не вызывать футболиста в расположение национальной команды на сборы в ноябре. Слова тренера сборной приводит пресс-служба команды.

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной", — сказал Черчесов.

По словам тренера, решение не вызывать Дзюбу на ноябрьские сборы принято для того, чтобы оградить и команду, и самого капитана от излишнего негатива и напряжения.