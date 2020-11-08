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14:29   8 Ноября 2020
Спорт

Дзюбу не вызовут в расположение сборной в ноябре из-за скандального видео

Дзюбу не вызовут в расположение сборной в ноябре из-за скандального видео

Капитан сборной России по футболу не будет вызван в расположение команды на ноябрьские сборы, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Скандальное видео с человеком, похожим на капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу, распространенное в Сети, заставило тренера Станислава Черчесова принять решение не вызывать футболиста в расположение национальной команды на сборы в ноябре. Слова тренера сборной приводит пресс-служба команды.

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной", — сказал Черчесов.

По словам тренера, решение не вызывать Дзюбу на ноябрьские сборы принято для того, чтобы оградить и команду, и самого капитана от излишнего негатива и напряжения.

"У Артема же будет время нормализовать ситуацию", — сказал Черчесов.

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