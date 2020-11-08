США опасаются, что Москва и Пекин образуют военный альянс

Чтобы вернуть былое величие, США должны отказаться от политики давления на Россию и Китай. В противном случае сотрудничество Москвы и Пекина может обернуться против Америки.

Чтобы вернуть былое величие, США должны отказаться от политики давления на Россию и Китай. В противном случае сотрудничество Москвы и Пекина может обернуться против Америки.

В политическом американском журнале вышла аналитическая статья о потере США своего влияния на международной арене. Главной причиной краха автор Им Оттенберг называет позицию Белого дома по отношению к России и Китаю. Стратегическая ошибка в том, что со времен Обамы "разворот на Китай" американцам не принес никаких выгод, но привел к тому, что сегодня Москва и Пекин обсуждают создание военного альянса.

"Теперь все это в прошлом — растворилось в тумане осознанной враждебности", — пишет Оттенберг.

Она подчеркивает, что США не станут теплее относиться к своим партнерам, если к власти придет демократ Джо Байден. Он уже сделал ряд враждебных выпадов в сторону России, Китая и Северной Кореи. Она напомнила, что Байден работал вице-президентом при Обаме, который инициировал обновление американского ядерного арсенала общей стоимостью в $1 трлн.