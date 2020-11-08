Участников "Марша народовластия" начали задерживать в Минске

Правоохранители начали задерживать участников несанкционированной акции протеста в центре Минска.

Правоохранители начали задерживать участников несанкционированной акции протеста в центре Минска.

В столице Белоруссии попытались устроить воскресный "Марш народовластия". Участники незаконного протеста группами начали собираться у площади Свободы в центре Минска. Протестующие двинулись вдоль проспекта Победителей и направились в сторону стелы "Минск — город-герой". Площадь Свободы охраняют 20 автобусов с силовиками.

Рядом с гостиницей "Европа" расположился кордон правоохранителей со щитами. Силовики задержали мужчину, передал корреспондент ТАСС.