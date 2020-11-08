Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:40   8 Ноября 2020
Политика

Участников "Марша народовластия" начали задерживать в Минске

Участников "Марша народовластия" начали задерживать в Минске

Правоохранители начали задерживать участников несанкционированной акции протеста в центре Минска.

В столице Белоруссии попытались устроить воскресный "Марш народовластия". Участники незаконного протеста группами начали собираться у площади Свободы в центре Минска. Протестующие двинулись вдоль проспекта Победителей и направились в сторону стелы "Минск — город-герой". Площадь Свободы охраняют 20 автобусов с силовиками.

Рядом с гостиницей "Европа" расположился кордон правоохранителей со щитами. Силовики задержали мужчину, передал корреспондент ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#минск #задержания #марш

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров