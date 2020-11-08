Колтовой мог разбиться из-за ошибки пилотирования

Следственный комитет РФ назвал возможные версии гибели популярного телеведущего Александра Колтового, пишет ТАСС.

Следственный комитет РФ назвал возможные версии гибели популярного телеведущего Александра Колтового, пишет ТАСС.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что основными версиями гибели ведущего телеканала НТВ являются ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

По словам Марковской, следственные действия на месте крушения легкомоторного воздушного судна Cessna недалеко от подмосковного Чкалова завершаются.

Напомним, в субботу 7 ноября частный спортивный самолет под управлением ведущего ток-шоу "ДНК" на НТВ Александра Колтового разбился при попытке совершить посадку. Вместе с Колтовым в самолете летела женщина, которая тоже погибла. По данным следствия, пара летела из подмосковного аэродрома Мячково в Рыбинск Ярославской области.