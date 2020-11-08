Байдену припомнили планы ввести в Крым войска США и построить базу НАТО

Джо Байден усилит американское влияние на Украине в случае победы на выборах, полагает доцент МПГУ Владимир Шаповалов.

Итоги президентских выборов в США еще не подведены, но большинство выборщиков проголосовали за демократа Джо Байдена и его кандидата на должность вице-премьера Камалу Харрис. Байден, в отличие от действующего президента Дональда Трампа, принципом «В первую очередь — Америка» не руководствуется, а традиционно для Демпартии акцентирует внимание именно на внешней политике.

Вероятно, в случае победы Байдена он возобновит весьма навязчивые действия США по украинскому направлению. С Украиной у демократа особые отношения: он не раз называл себя «близким другом Украины», семь раз приезжал в страну в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы, а его сын Хантер Байден находился в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma и зарабатывал там пятизначные суммы в долларах аккурат в тот момент, когда Байден-старший помогал Киеву «снизить газовую зависимость от России».

Результаты прошедшего на полуострове референдума по возвращению в состав РФ Байден, конечно же, не принимает. Еще в марте 2014 года, на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Байден назвал воссоединение «не более чем захватом земли» и осудил волеизъявление крымчан, сославшись на решение Совбеза ООН, в котором большинство членов проголосовало против отделения Крыма от Украины. Но тогда Байден был вице-президентом, а ключевые решения принимал президент Обама.

«Мир увидел действия России и отверг ошибочную логику, стоящую за этими действиями», — заявил Байден в 2014 году.

Теперь власть может оказаться в руках самого Байдена. После того, как Трамп ослабил тесное союзническое сотрудничество Вашингтона с Киевом, оно может вновь восстановиться. Напомним, при прошлом президенте-демократе США увеличили парк истребителей четвертого поколения на базах Европе. В Польшу отправили еще больше своих F-16, а в Прибалтику «забросили» F-15. Цель усиления позиций НАТО в приграничной зоне России декларировалась открыто: «в рамках украинского кризиса».

В конце сентября Байден в разгар предвыборной гонки пообещал увеличить помощь Украине, в том числе обеспечить стране доступ к «летальному оружию». Украинские власти на потенциального президента очень рассчитывают: одним из первых, кто поздравил Байдена с победой, несмотря на еще не объявленные итоги выборов, был Владимир Зеленский.

«Большинство украинцев затаили дыхание и надеются, что Байден победит. Он достаточно хорошо знает Украину и был здесь в качестве вице-президента шесть или семь раз», — рассказал Politico Брайан Боннер, редактор издания Kyiv Post.

Боннер отмечает, что «победа над Россией также означает победу над коррупцией в Украине». Заявление противоречивое на фоне коррупционного скандала, связывающего семейство Байденов с Украиной и Китаем.

Настораживают и намерения Байдена, озвученные в 2016 году, напоминает Telegram-канал «Выборный». По информации канала, такие планы у США существовали во время президентства Обамы: после окончания срока аренды Черноморский флот РФ был бы изгнан в Новороссийск, а в Крыму встал бы флот США с системами ПРО, радиоразведкой и ракетными кораблями.

«Важным интересом для нас является Крым, который был подконтрольным Киеву до 2014 года. Данный регион мог послужить отличной военной базой для НАТО и непосредственно войск США», — цитирует «Выборный» Джо Байдена.

В последние четыре года США существенно утратили интерес у Украине, констатирует замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Это было связано с внешнеполитическими приоритетами администрации Трампа. При Байдене действия Штатов в отношении Украины активизируются: экспансионистская политика времен Обамы будет воссоздана в значительной степени. Если Байден станет президентом, его администрация, скорее всего, будет продолжать курс Обамы.

Однако такой степени интенсивности на украинском направлении, как это было в 2013-2016 годах, ожидать не стоит, говорит политолог. Украина сейчас не интересна Европе и Америке — страна утратила ключевое значение, которое имела для Запада накануне «евромайдана». Нынешняя ситуация на Украине и вокруг нее свидетельствует о глубоком элитном, политическом кризисе, говорит кандидат исторических наук, и это сказывается на отношениях с американскими партнерами.

«Те надежды, который возлагались накануне «майдана», не оправдались. Украина не продвинулась вперед ни при президенте Петре Порошенко, ни при Владимире Зеленском. Более того, произошло ухудшение по всем ключевым позициям. В этом смысле Украина не может рассматриваться Соединенными Штатами как витрина демократии, поскольку «революция достоинства» привела к обнищанию, коррупции, развалу экономики. Данные процессы отталкивают западный бизнес и западных политиков», — отметил ученый в комментарии «Политике Сегодня».

Если Байден возглавит Белый дом, усиление американской активности на Украине будет — прежде всего, в военно-политическом контексте, говорит Шаповалов.

«Украину будут вовлекать в такие инициативы под флагом США и НАТО, но какой-то серьезной экономической, инвестиционной политики в отношении Украины со стороны США ждать не стоит», — заключил политолог.

Характерно, что коррупционные проблемы в собственной политической системе, о которых говорит Шаповалов, в Киеве связывают с Россией — об этом заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.